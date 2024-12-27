Ціна Hedget (HGET)
Поточна ціна Hedget (HGET) сьогодні становить 0.089887 USD з ринковою капіталізацією $ 157.65K USD. Ціна HGET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hedget:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.09K USD
- зміна ціни Hedget протягом дня — -0.10%
- циркуляційна пропозиція – 1.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hedget до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hedget до USD становила $ -0.0020489741.
За останні 60 днів зміна ціни Hedget до USD становила $ -0.0299996514.
За останні 90 днів зміна ціни Hedget до USD становила $ -0.07209847192090407.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.10%
|30 днів
|$ -0.0020489741
|-2.27%
|60 днів
|$ -0.0299996514
|-33.37%
|90 днів
|$ -0.07209847192090407
|-44.50%
Останній аналіз цін Hedget: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-0.10%
-9.46%
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