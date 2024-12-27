Сьогоднішня ціна Hedget (HGET)

Поточна ціна Hedget (HGET) сьогодні становить 0.089887 USD з ринковою капіталізацією $ 157.65K USD. Ціна HGET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hedget:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.09K USD

- зміна ціни Hedget протягом дня — -0.10%

- циркуляційна пропозиція – 1.75M USD

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