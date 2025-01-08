Ціна HedgePay (HPAY)
Поточна ціна HedgePay (HPAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 107.81K USD. Ціна HPAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HedgePay:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.21 USD
- зміна ціни HedgePay протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 153.69M USD
Отримуйте оновлення цін HPAY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HPAY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HedgePay до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HedgePay до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HedgePay до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HedgePay до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-6.78%
|60 днів
|$ 0
|+35.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HedgePay: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HedgePay is a DeFi protocol that uses its transactional tax to generate user rewards by leveraging liquidity mining of various projects. With the upcoming release of our DEX, ecommerce platform, freelancer platform and our new automated launch pad compatible with any chain, we believe we have a chance to establish a greater independence from transactional taxes. This will allow future contributors a chance to speculate on market price and increase consistency in volume of our token. This will also make us compatible with many CEX and improve our overall adoption.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HPAY до AUD
A$--
|1 HPAY до GBP
￡--
|1 HPAY до EUR
€--
|1 HPAY до USD
$--
|1 HPAY до MYR
RM--
|1 HPAY до TRY
₺--
|1 HPAY до JPY
¥--
|1 HPAY до RUB
₽--
|1 HPAY до INR
₹--
|1 HPAY до IDR
Rp--
|1 HPAY до PHP
₱--
|1 HPAY до EGP
￡E.--
|1 HPAY до BRL
R$--
|1 HPAY до CAD
C$--
|1 HPAY до BDT
৳--
|1 HPAY до NGN
₦--
|1 HPAY до UAH
₴--
|1 HPAY до VES
Bs--
|1 HPAY до PKR
Rs--
|1 HPAY до KZT
₸--
|1 HPAY до THB
฿--
|1 HPAY до TWD
NT$--
|1 HPAY до CHF
Fr--
|1 HPAY до HKD
HK$--
|1 HPAY до MAD
.د.م--