Сьогоднішня ціна HedgePay (HPAY)

Поточна ціна HedgePay (HPAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 107.81K USD. Ціна HPAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HedgePay:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.21 USD

- зміна ціни HedgePay протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 153.69M USD

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