Сьогоднішня ціна Hedgehog in the fog (HIF)

Поточна ціна Hedgehog in the fog (HIF) сьогодні становить 0.00029184 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hedgehog in the fog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.26 USD

- зміна ціни Hedgehog in the fog протягом дня — -11.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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