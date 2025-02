Що таке Hedgehog in the fog ( HIF)

Hedgehog in the Fog isn't just a cryptocurrency, it's a whole world inspired by the legendary cartoon. We bring together meme lovers and crypto enthusiasts to create something truly unique. Forget boring tokens—our hedgehog brings fun and a bit of magic to the world of cryptocurrencies. This is the roadmap of the universe of the hedgehog in the fog. Hedgehogs from new universes will be added, stay tuned!

Ресурс Hedgehog in the fog (HIF) Офіційний вебсайт