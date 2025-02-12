Ціна Hedgehog in the fog (HIF)
Поточна ціна Hedgehog in the fog (HIF) сьогодні становить 0.00029184 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hedgehog in the fog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.26 USD
- зміна ціни Hedgehog in the fog протягом дня — -11.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hedgehog in the fog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hedgehog in the fog до USD становила $ -0.0001397032.
За останні 60 днів зміна ціни Hedgehog in the fog до USD становила $ -0.0001867351.
За останні 90 днів зміна ціни Hedgehog in the fog до USD становила $ -0.0008352163304883361.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.43%
|30 днів
|$ -0.0001397032
|-47.86%
|60 днів
|$ -0.0001867351
|-63.98%
|90 днів
|$ -0.0008352163304883361
|-74.10%
Останній аналіз цін Hedgehog in the fog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-11.43%
-0.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hedgehog in the Fog isn't just a cryptocurrency, it's a whole world inspired by the legendary cartoon. We bring together meme lovers and crypto enthusiasts to create something truly unique. Forget boring tokens—our hedgehog brings fun and a bit of magic to the world of cryptocurrencies. This is the roadmap of the universe of the hedgehog in the fog. Hedgehogs from new universes will be added, stay tuned!
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