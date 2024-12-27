Ціна HedgeFi (HEDGE)
Поточна ціна HedgeFi (HEDGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 508.85K USD. Ціна HEDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HedgeFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.01K USD
- зміна ціни HedgeFi протягом дня — -5.59%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HedgeFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HedgeFi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HedgeFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HedgeFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.59%
|30 днів
|$ 0
|+23.27%
|60 днів
|$ 0
|-24.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HedgeFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.44%
-5.59%
-20.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Your Gateway to DeFI 4.0! During uncertainty in the market, it's more crucial than ever to have a strategy that can weather volatility. Let us do the trading for you, whilst you and only you, are in control of your funds. HedgeFi harnesses these proven strategies and innovative automation frameworks to create passive income for holders. At its core is HedgeFi’s advanced automated trading algorithm, designed to drive growth and profit in even the most extreme market conditions. With consistent performance regardless of market trends, HedgeFi offers investors a unique opportunity to earn revenue in both bullish and bearish markets
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