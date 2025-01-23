Сьогоднішня ціна Hedge USD (USH)

Поточна ціна Hedge USD (USH) сьогодні становить 0.984043 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hedge USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.71 USD

- зміна ціни Hedge USD протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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