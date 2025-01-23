Ціна Hedge USD (USH)
Поточна ціна Hedge USD (USH) сьогодні становить 0.984043 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hedge USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.71 USD
- зміна ціни Hedge USD протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін USH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни USH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hedge USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hedge USD до USD становила $ -0.0082109531.
За останні 60 днів зміна ціни Hedge USD до USD становила $ +0.0190057080.
За останні 90 днів зміна ціни Hedge USD до USD становила $ +0.0179106888714121.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0082109531
|-0.83%
|60 днів
|$ +0.0190057080
|+1.93%
|90 днів
|$ +0.0179106888714121
|+1.85%
Останній аналіз цін Hedge USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HDG is one of the tokens issued by the Hedge Protocol which enables interest-free lending on the Solana Blockchain. Users are able to deposit collateral and take out USH stablecoin loans. The Hedge Protocol offers vaults with a minimum collateral ratio as low as 110% (90.0% LTV). USH is a stablecoin pegged to the US dollar that is always redeemable for its underlying value - i.e. users are able to use it to purchase collateral back at any time. However a fee is added on top to ensure redemptions don't happen too often.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 USH до AUD
A$1.56462837
|1 USH до GBP
￡0.79707483
|1 USH до EUR
€0.94468128
|1 USH до USD
$0.984043
|1 USH до MYR
RM4.36915092
|1 USH до TRY
₺35.08113295
|1 USH до JPY
¥153.99288907
|1 USH до RUB
₽97.66626775
|1 USH до INR
₹85.05083649
|1 USH до IDR
Rp15,871.65906829
|1 USH до PHP
₱57.68460066
|1 USH до EGP
￡E.49.50720333
|1 USH до BRL
R$5.84521542
|1 USH до CAD
C$1.40718149
|1 USH до BDT
৳120.01388428
|1 USH до NGN
₦1,532.77489809
|1 USH до UAH
₴41.329806
|1 USH до VES
Bs54.122365
|1 USH до PKR
Rs274.33150754
|1 USH до KZT
₸512.7848073
|1 USH до THB
฿33.32953641
|1 USH до TWD
NT$32.23724868
|1 USH до CHF
Fr0.8856387
|1 USH до HKD
HK$7.65585454
|1 USH до MAD
.د.م9.82074914