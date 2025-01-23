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Ціна Hedge USD (USH)

USD

Графік ціни Hedge USD (USH) в реальному часі

$0.984043
$0.984043$0.984043
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Hedge USD (USH)

Поточна ціна Hedge USD (USH) сьогодні становить 0.984043 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hedge USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.71 USD
- зміна ціни Hedge USD протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Hedge USD (USH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hedge USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hedge USD до USD становила $ -0.0082109531.
За останні 60 днів зміна ціни Hedge USD до USD становила $ +0.0190057080.
За останні 90 днів зміна ціни Hedge USD до USD становила $ +0.0179106888714121.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.0082109531-0.83%
60 днів$ +0.0190057080+1.93%
90 днів$ +0.0179106888714121+1.85%

Аналіз цін Hedge USD (USH)

Останній аналіз цін Hedge USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 9.2
$ 9.2$ 9.2

--

--

-0.85%

Ринкова інформація Hedge USD (USH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 78.71
$ 78.71$ 78.71

0.00
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Що таке Hedge USD ( USH)

HDG is one of the tokens issued by the Hedge Protocol which enables interest-free lending on the Solana Blockchain. Users are able to deposit collateral and take out USH stablecoin loans. The Hedge Protocol offers vaults with a minimum collateral ratio as low as 110% (90.0% LTV). USH is a stablecoin pegged to the US dollar that is always redeemable for its underlying value - i.e. users are able to use it to purchase collateral back at any time. However a fee is added on top to ensure redemptions don't happen too often.

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 USH до GBP
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1 USH до USD
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