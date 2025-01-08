Ціна HEDGE on Sol (HEDGE)
Поточна ціна HEDGE on Sol (HEDGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HEDGE on Sol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.73 USD
- зміна ціни HEDGE on Sol протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HEDGE on Sol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HEDGE on Sol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HEDGE on Sol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HEDGE on Sol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-10.05%
|60 днів
|$ 0
|-15.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HEDGE on Sol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+21.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HEDGE is the first web3 decentralized hedge fund on the Solana blockchain. A 5% transfer fee contributes to the Assets Under Management (AUM) account, providing liquidity on DeFi AMMs like Radyum and Orca. Generated fees from managing these LP positions are distributed to eligible HEDGE holders. Following a community-driven model, the team currently oversees LP management, with plans for DAO governance in the future, aiming for complete decentralization.
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