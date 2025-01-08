Сьогоднішня ціна HEDGE on Sol (HEDGE)

Поточна ціна HEDGE on Sol (HEDGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEDGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HEDGE on Sol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.73 USD

- зміна ціни HEDGE on Sol протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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