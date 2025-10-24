Актуальна ціна HEDGE сьогодні становить 0,00019619 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HEDGE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HEDGE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна HEDGE сьогодні становить 0,00019619 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HEDGE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HEDGE на MEXC вже зараз.

Докладніше про HEDGE

Інформація про ціну HEDGE

Офіційний вебсайт HEDGE

Токеноміка HEDGE

Прогноз ціни HEDGE

Логотип HEDGE

Ціна HEDGE (HEDGE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HEDGE до USD:

$0,0001962
+9,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни HEDGE (HEDGE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:13:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни HEDGE (HEDGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0001784
Мін. за 24 год
$ 0,00019697
Макс. за 24 год

$ 0,0001784
$ 0,00019697
$ 0,0005421
$ 0,00008602
-0,39%

+9,97%

+2,34%

+2,34%

Актуальна ціна HEDGE (HEDGE) становить $0,00019619. За останні 24 години HEDGE торгувався між мінімумом у $ 0,0001784 і максимумом у $ 0,00019697, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HEDGE становить $ 0,0005421, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00008602.

Що стосується короткострокових результатів, то HEDGE змінився на -0,39% за останню годину, +9,97% за 24 години та на +2,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HEDGE (HEDGE)

$ 196,12K
--
$ 196,12K
999,98M
999 984 250,3897393
Поточна ринкова капіталізація HEDGE — $ 196,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HEDGE — 999,98M, зі загальною пропозицією 999984250.3897393. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 196,12K.

Історія ціни HEDGE (HEDGE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HEDGE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HEDGE до USD становила $ +0,0000025913.
За останні 60 днів зміна ціни HEDGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HEDGE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+9,97%
30 днів$ +0,0000025913+1,32%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке HEDGE (HEDGE)

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс HEDGE (HEDGE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни HEDGE (USD)

Скільки коштуватиме HEDGE (HEDGE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів HEDGE (HEDGE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо HEDGE.

Перегляньте прогноз ціни HEDGE вже зараз!

HEDGE до місцевих валют

Токеноміка HEDGE (HEDGE)

Розуміння токеноміки HEDGE (HEDGE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HEDGE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про HEDGE (HEDGE)

Скільки сьогодні коштує HEDGE (HEDGE)?
Актуальна ціна HEDGE у USD становить 0,00019619 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HEDGE до USD?
Поточна ціна HEDGE до USD — $ 0,00019619. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація HEDGE?
Ринкова капіталізація HEDGE — $ 196,12K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HEDGE?
Циркуляційна пропозиція HEDGE — 999,98M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HEDGE?
HEDGE досяг історичної максимальної ціни у 0,0005421 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HEDGE?
Історична мінімальна ціна HEDGE становила 0,00008602 USD.
Який обсяг торгівлі HEDGE?
Актуальний обсяг торгівлі HEDGE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HEDGE цього року?
HEDGE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HEDGE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:13:59 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.