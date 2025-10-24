Інформація щодо ціни HEDGE (HEDGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0001784 $ 0,0001784 $ 0,0001784 Мін. за 24 год $ 0,00019697 $ 0,00019697 $ 0,00019697 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0001784$ 0,0001784 $ 0,0001784 Макс. за 24 год $ 0,00019697$ 0,00019697 $ 0,00019697 Рекордний максимум $ 0,0005421$ 0,0005421 $ 0,0005421 Найнижча ціна $ 0,00008602$ 0,00008602 $ 0,00008602 Зміна ціни (за 1 год) -0,39% Зміна ціни (1 дн.) +9,97% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,34%

Актуальна ціна HEDGE (HEDGE) становить $0,00019619. За останні 24 години HEDGE торгувався між мінімумом у $ 0,0001784 і максимумом у $ 0,00019697, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HEDGE становить $ 0,0005421, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00008602.

Що стосується короткострокових результатів, то HEDGE змінився на -0,39% за останню годину, +9,97% за 24 години та на +2,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HEDGE (HEDGE)

Ринкова капіталізація $ 196,12K$ 196,12K $ 196,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 196,12K$ 196,12K $ 196,12K Циркуляційне постачання 999,98M 999,98M 999,98M Загальна пропозиція 999 984 250,3897393 999 984 250,3897393 999 984 250,3897393

Поточна ринкова капіталізація HEDGE — $ 196,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HEDGE — 999,98M, зі загальною пропозицією 999984250.3897393. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 196,12K.