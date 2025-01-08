Ціна Hedera Swiss Franc (HCHF)
Поточна ціна Hedera Swiss Franc (HCHF) сьогодні становить 1.074 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HCHF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hedera Swiss Franc:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.13K USD
- зміна ціни Hedera Swiss Franc протягом дня — -1.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hedera Swiss Franc до USD становила $ -0.02183919228117.
За останні 30 днів зміна ціни Hedera Swiss Franc до USD становила $ -0.0243563868.
За останні 60 днів зміна ціни Hedera Swiss Franc до USD становила $ -0.0472636254.
За останні 90 днів зміна ціни Hedera Swiss Franc до USD становила $ -0.1001713824308246.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.02183919228117
|-1.99%
|30 днів
|$ -0.0243563868
|-2.26%
|60 днів
|$ -0.0472636254
|-4.40%
|90 днів
|$ -0.1001713824308246
|-8.53%
Останній аналіз цін Hedera Swiss Franc: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.85%
-1.99%
-0.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HLiquity is a decentralized borrowing protocol were loans are paid out in HCHF, a stablecoin pegged to the Swiss Franc (CHF)
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