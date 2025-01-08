Сьогоднішня ціна Hedera Liquity (HLQT)

Поточна ціна Hedera Liquity (HLQT) сьогодні становить 0.02714042 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HLQT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hedera Liquity:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.58K USD

- зміна ціни Hedera Liquity протягом дня — -14.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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