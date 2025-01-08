Ціна Hedera Liquity (HLQT)
Поточна ціна Hedera Liquity (HLQT) сьогодні становить 0.02714042 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HLQT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hedera Liquity:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.58K USD
- зміна ціни Hedera Liquity протягом дня — -14.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hedera Liquity до USD становила $ -0.00475162620784798.
За останні 30 днів зміна ціни Hedera Liquity до USD становила $ -0.0084554865.
За останні 60 днів зміна ціни Hedera Liquity до USD становила $ +0.0188729703.
За останні 90 днів зміна ціни Hedera Liquity до USD становила $ +0.008776161971733998.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00475162620784798
|-14.89%
|30 днів
|$ -0.0084554865
|-31.15%
|60 днів
|$ +0.0188729703
|+69.54%
|90 днів
|$ +0.008776161971733998
|+47.79%
Останній аналіз цін Hedera Liquity: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.02%
-14.89%
-9.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HLQT is the native token of the HLiquity protocol
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