Ціна Hector Network (HEC)
Поточна ціна Hector Network (HEC) сьогодні становить 0.062362 USD з ринковою капіталізацією $ 151.26K USD. Ціна HEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hector Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.45 USD
- зміна ціни Hector Network протягом дня — -1.09%
- циркуляційна пропозиція – 2.43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hector Network до USD становила $ -0.00069150871463718.
За останні 30 днів зміна ціни Hector Network до USD становила $ -0.0188330932.
За останні 60 днів зміна ціни Hector Network до USD становила $ -0.0099213701.
За останні 90 днів зміна ціни Hector Network до USD становила $ -0.03066424976887128.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00069150871463718
|-1.09%
|30 днів
|$ -0.0188330932
|-30.19%
|60 днів
|$ -0.0099213701
|-15.90%
|90 днів
|$ -0.03066424976887128
|-32.96%
Останній аналіз цін Hector Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-1.09%
+3.59%
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