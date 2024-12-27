Сьогоднішня ціна Hector Network (HEC)

Поточна ціна Hector Network (HEC) сьогодні становить 0.062362 USD з ринковою капіталізацією $ 151.26K USD. Ціна HEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hector Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 48.45 USD

- зміна ціни Hector Network протягом дня — -1.09%

- циркуляційна пропозиція – 2.43M USD

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