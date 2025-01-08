Ціна HebeBlock (HEBE)
Поточна ціна HebeBlock (HEBE) сьогодні становить 0.00484158 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HebeBlock:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.06 USD
- зміна ціни HebeBlock протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HebeBlock до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HebeBlock до USD становила $ -0.0009039999.
За останні 60 днів зміна ціни HebeBlock до USD становила $ +0.0031642029.
За останні 90 днів зміна ціни HebeBlock до USD становила $ +0.002065713105638709.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0009039999
|-18.67%
|60 днів
|$ +0.0031642029
|+65.35%
|90 днів
|$ +0.002065713105638709
|+74.42%
Останній аналіз цін HebeBlock: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+12.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HebeToken is an ecology built on the ETC chain, with products HebeSwap, Hens, HebeWallet, we are the basic DEFI development team on ETC.
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