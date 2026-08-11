Сьогоднішня ціна HeavyPulp

Поточна ціна HeavyPulp (HEAVYPULP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HEAVYPULP до USD становить $ 0 за HEAVYPULP.

HeavyPulp наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 990,450, з циркуляційною пропозицією у 999.74M HEAVYPULP. Протягом останніх 24 годин HEAVYPULP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0.00107582 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00512606, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HEAVYPULP змінився на +0.22% за останню годину та на -34.96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 36.65K.

Ринкова інформація щодо HeavyPulp (HEAVYPULP)

Ринкова капіталізація $ 990.45K$ 990.45K $ 990.45K Обсяг (за 24 год) $ 36.65K$ 36.65K $ 36.65K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 990.45K$ 990.45K $ 990.45K Циркуляційне постачання 999.74M 999.74M 999.74M Загальна пропозиція 999,743,817.974228 999,743,817.974228 999,743,817.974228

Поточна ринкова капіталізація HeavyPulp — $ 990.45K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 36.65K. Циркуляційна пропозиція HEAVYPULP — 999.74M, зі загальною пропозицією 999743817.974228. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 990.45K.