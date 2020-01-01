Токеноміка Heart Sparkle Mermaid (HSM) Дізнайтеся ключову інформацію про Heart Sparkle Mermaid (HSM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Heart Sparkle Mermaid (HSM) Heart Sparkle Mermaid is a Memetoken created from a Kid's drawing. Seeing his daughter Rowyn's interest in what he was watching, Logan wanted to introduce her to cryptocurrency - a technology he believed would be integral to her future. This father-daughter moment turned into something special when they created Heart Sparkle Mermaid together during their drawing session, deciding to launch it on pump.fun while sharing their creative process live on Twitch. Офіційний вебсайт: https://hsm.lol/ Купити HSM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Heart Sparkle Mermaid (HSM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Heart Sparkle Mermaid (HSM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 44.52K $ 44.52K $ 44.52K Загальна пропозиція: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Циркуляційна пропозиція: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (повністю розведена вартість): $ 44.52K $ 44.52K $ 44.52K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Heart Sparkle Mermaid (HSM)

Токеноміка Heart Sparkle Mermaid (HSM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Heart Sparkle Mermaid (HSM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HSM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HSM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HSM, досліджуйте ціну токена HSM в реальному часі!

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