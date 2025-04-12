Сьогоднішня ціна Heart Sparkle Mermaid (HSM)

Поточна ціна Heart Sparkle Mermaid (HSM) сьогодні становить 0.00005133 USD з ринковою капіталізацією $ 51.39K USD. Ціна HSM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Heart Sparkle Mermaid:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Heart Sparkle Mermaid протягом дня — +28.18%

- циркуляційна пропозиція – 999.50M USD

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