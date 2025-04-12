Ціна Heart Sparkle Mermaid (HSM)
Поточна ціна Heart Sparkle Mermaid (HSM) сьогодні становить 0.00005133 USD з ринковою капіталізацією $ 51.39K USD. Ціна HSM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Heart Sparkle Mermaid:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Heart Sparkle Mermaid протягом дня — +28.18%
- циркуляційна пропозиція – 999.50M USD
Отримуйте оновлення цін HSM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HSM.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Heart Sparkle Mermaid до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Heart Sparkle Mermaid до USD становила $ -0.0000135561.
За останні 60 днів зміна ціни Heart Sparkle Mermaid до USD становила $ -0.0000372421.
За останні 90 днів зміна ціни Heart Sparkle Mermaid до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+28.18%
|30 днів
|$ -0.0000135561
|-26.40%
|60 днів
|$ -0.0000372421
|-72.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Heart Sparkle Mermaid: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.48%
+28.18%
+10.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Heart Sparkle Mermaid is a Memetoken created from a Kid's drawing. Seeing his daughter Rowyn's interest in what he was watching, Logan wanted to introduce her to cryptocurrency - a technology he believed would be integral to her future. This father-daughter moment turned into something special when they created Heart Sparkle Mermaid together during their drawing session, deciding to launch it on pump.fun while sharing their creative process live on Twitch.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HSM до VND
₫1.31615253
|1 HSM до AUD
A$0.0000816147
|1 HSM до GBP
￡0.0000390108
|1 HSM до EUR
€0.0000451704
|1 HSM до USD
$0.00005133
|1 HSM до MYR
RM0.0002268786
|1 HSM до TRY
₺0.0019536198
|1 HSM до JPY
¥0.0073673949
|1 HSM до RUB
₽0.0042716826
|1 HSM до INR
₹0.0044184864
|1 HSM до IDR
Rp0.8554996578
|1 HSM до KRW
₩0.0729116985
|1 HSM до PHP
₱0.0029350494
|1 HSM до EGP
￡E.0.002633229
|1 HSM до BRL
R$0.0003007938
|1 HSM до CAD
C$0.0000708354
|1 HSM до BDT
৳0.0062381349
|1 HSM до NGN
₦0.0819965952
|1 HSM до UAH
₴0.002125062
|1 HSM до VES
Bs0.00364443
|1 HSM до PKR
Rs0.0143939586
|1 HSM до KZT
₸0.0265268307
|1 HSM до THB
฿0.0017180151
|1 HSM до TWD
NT$0.0016615521
|1 HSM до AED
د.إ0.0001883811
|1 HSM до CHF
Fr0.0000415773
|1 HSM до HKD
HK$0.0003978075
|1 HSM до MAD
.د.م0.000477369
|1 HSM до MXN
$0.0010435389