Ціна Healthmedi (HMD)
Поточна ціна Healthmedi (HMD) сьогодні становить 0.00144525 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HMD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Healthmedi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.10 USD
- зміна ціни Healthmedi протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Healthmedi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Healthmedi до USD становила $ -0.0000005652.
За останні 60 днів зміна ціни Healthmedi до USD становила $ -0.0000014552.
За останні 90 днів зміна ціни Healthmedi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000005652
|-0.03%
|60 днів
|$ -0.0000014552
|-0.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Healthmedi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Healthmedi is a blockchain-based global medical tourism plastic surgery platform. Healthmedi has abundant experience and infrastructure in medical management and medical tourism business. 350 plastic surgery contracts. HMD coin payment service implemented in many hospitals. Attracting medical tourists through youtube bbeutv video content. HMD payment service without currency exchange for foreign patients. Based on the plastic surgery o2o service quid app, we are creating a coin ecosystem where patients and hospitals can receive compensation and profits together.
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