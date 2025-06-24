Ціна HealthBuddyAI (HBUD)
Поточна ціна HealthBuddyAI (HBUD) сьогодні становить 0,04472913 USD з ринковою капіталізацією $ 4,48M USD. Ціна HBUD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HealthBuddyAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни HealthBuddyAI протягом дня — +3,78%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HealthBuddyAI до USD становила $ +0,00162861.
За останні 30 днів зміна ціни HealthBuddyAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HealthBuddyAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HealthBuddyAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00162861
|+3,78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HealthBuddyAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,29%
+3,78%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Buddy is an AI-powered health companion that allows users to scan meals, analyze ingredients, and receive real-time nutritional feedback to stay aligned with their wellness goals. It fuels a next-generation digital health ecosystem that combines advanced nutrition tracking, personalized AI coaching, gamified habit-building tools, and blockchain-based reward incentives to promote long-term healthy living.
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