Сьогоднішня ціна HealthBuddyAI (HBUD)

Поточна ціна HealthBuddyAI (HBUD) сьогодні становить 0,04472913 USD з ринковою капіталізацією $ 4,48M USD. Ціна HBUD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HealthBuddyAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни HealthBuddyAI протягом дня — +3,78%

- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

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