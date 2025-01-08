Ціна Health and Wealth (HEWE)
Поточна ціна Health and Wealth (HEWE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HEWE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Health and Wealth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.05K USD
- зміна ціни Health and Wealth протягом дня — -9.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін HEWE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HEWE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Health and Wealth до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Health and Wealth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Health and Wealth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Health and Wealth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.46%
|30 днів
|$ 0
|-22.19%
|60 днів
|$ 0
|+9.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Health and Wealth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-9.46%
-4.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HEWE is a native token of the AmChain blockchain, a platform designed to provide secure, transparent, and efficient solutions in the blockchain space. Utilizing a Proof-of-Authority (PoA) consensus mechanism, AmChain aims to facilitate fast and cost-effective transactions. HEWE serves as the key utility token within the ecosystem, allowing users to access various services, from digital banking to future-oriented applications. With features focused on scalability, security, and usability, HEWE is positioned as a versatile asset in the evolving blockchain landscape.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HEWE до AUD
A$--
|1 HEWE до GBP
￡--
|1 HEWE до EUR
€--
|1 HEWE до USD
$--
|1 HEWE до MYR
RM--
|1 HEWE до TRY
₺--
|1 HEWE до JPY
¥--
|1 HEWE до RUB
₽--
|1 HEWE до INR
₹--
|1 HEWE до IDR
Rp--
|1 HEWE до PHP
₱--
|1 HEWE до EGP
￡E.--
|1 HEWE до BRL
R$--
|1 HEWE до CAD
C$--
|1 HEWE до BDT
৳--
|1 HEWE до NGN
₦--
|1 HEWE до UAH
₴--
|1 HEWE до VES
Bs--
|1 HEWE до PKR
Rs--
|1 HEWE до KZT
₸--
|1 HEWE до THB
฿--
|1 HEWE до TWD
NT$--
|1 HEWE до CHF
Fr--
|1 HEWE до HKD
HK$--
|1 HEWE до MAD
.د.م--