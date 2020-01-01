Токеноміка Healix AI (HXAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Healix AI (HXAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Healix AI (HXAI) Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem. Офіційний вебсайт: https://healixai.tech/ Whitepaper: https://healixai.gitbook.io/healix-ai-whitepaper Купити HXAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Healix AI (HXAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Healix AI (HXAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,76K $ 15,76K $ 15,76K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,76K $ 15,76K $ 15,76K Історичний максимум: $ 0,267637 $ 0,267637 $ 0,267637 Історичний мінімум: $ 0,00152555 $ 0,00152555 $ 0,00152555 Поточна ціна: $ 0,00157587 $ 0,00157587 $ 0,00157587 Дізнайтеся більше про ціну Healix AI (HXAI)

Токеноміка Healix AI (HXAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Healix AI (HXAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HXAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HXAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HXAI, досліджуйте ціну токена HXAI в реальному часі!

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