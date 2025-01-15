Ціна Healix AI (HXAI)
Поточна ціна Healix AI (HXAI) сьогодні становить 0.112775 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна HXAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Healix AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.30K USD
- зміна ціни Healix AI протягом дня — -1.78%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
Отримуйте оновлення цін HXAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HXAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Healix AI до USD становила $ -0.002044312774309.
За останні 30 днів зміна ціни Healix AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Healix AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Healix AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002044312774309
|-1.78%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Healix AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.73%
-1.78%
-50.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HXAI до AUD
A$0.18044
|1 HXAI до GBP
￡0.09134775
|1 HXAI до EUR
€0.108264
|1 HXAI до USD
$0.112775
|1 HXAI до MYR
RM0.50635975
|1 HXAI до TRY
₺3.9990015
|1 HXAI до JPY
¥17.628988
|1 HXAI до RUB
₽11.56733175
|1 HXAI до INR
₹9.7369935
|1 HXAI до IDR
Rp1,848.770196
|1 HXAI до PHP
₱6.590571
|1 HXAI до EGP
￡E.5.68949875
|1 HXAI до BRL
R$0.681161
|1 HXAI до CAD
C$0.16126825
|1 HXAI до BDT
৳13.641264
|1 HXAI до NGN
₦175.38768
|1 HXAI до UAH
₴4.745572
|1 HXAI до VES
Bs5.977075
|1 HXAI до PKR
Rs31.40445425
|1 HXAI до KZT
₸59.5429445
|1 HXAI до THB
฿3.8952485
|1 HXAI до TWD
NT$3.71142525
|1 HXAI до CHF
Fr0.10262525
|1 HXAI до HKD
HK$0.8773895
|1 HXAI до MAD
.د.م1.12887775