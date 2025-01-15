Сьогоднішня ціна Healix AI (HXAI)

Поточна ціна Healix AI (HXAI) сьогодні становить 0.112775 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12M USD. Ціна HXAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Healix AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 63.30K USD

- зміна ціни Healix AI протягом дня — -1.78%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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