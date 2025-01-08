Ціна Headline (HDL)
Поточна ціна Headline (HDL) сьогодні становить 0.00824141 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HDL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Headline:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.39K USD
- зміна ціни Headline протягом дня — -20.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Headline до USD становила $ -0.002094776628565817.
За останні 30 днів зміна ціни Headline до USD становила $ -0.0032294162.
За останні 60 днів зміна ціни Headline до USD становила $ +0.0126325313.
За останні 90 днів зміна ціни Headline до USD становила $ +0.0049521176955281377.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.002094776628565817
|-20.26%
|30 днів
|$ -0.0032294162
|-39.18%
|60 днів
|$ +0.0126325313
|+153.28%
|90 днів
|$ +0.0049521176955281377
|+150.55%
Останній аналіз цін Headline: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.66%
-20.26%
-8.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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