Ціна HBARX (HBARX)
Поточна ціна HBARX (HBARX) сьогодні становить 0.379169 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HBARX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HBARX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.82K USD
- зміна ціни HBARX протягом дня — +8.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HBARX до USD становила $ +0.03042372.
За останні 30 днів зміна ціни HBARX до USD становила $ -0.0005046739.
За останні 60 днів зміна ціни HBARX до USD становила $ +1.2322424125.
За останні 90 днів зміна ціни HBARX до USD становила $ +0.3094448466064583.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03042372
|+8.72%
|30 днів
|$ -0.0005046739
|-0.13%
|60 днів
|$ +1.2322424125
|+324.99%
|90 днів
|$ +0.3094448466064583
|+443.81%
Останній аналіз цін HBARX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+8.72%
-1.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HBARX represents a user's share of the total HBAR pool deposited with Stader. As soon as a user deposits HBAR on the Stader smart contract, they receive newly minted HBARX, based on the exchange rate at the time of staking. As the HBAR rewards get added, the value of HBARX increases (w.r.t. HBAR)
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