Сьогоднішня ціна HBARX (HBARX)

Поточна ціна HBARX (HBARX) сьогодні становить 0.379169 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HBARX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HBARX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.82K USD

- зміна ціни HBARX протягом дня — +8.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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