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Ціна HBARX (HBARX)

USD

Графік ціни HBARX (HBARX) в реальному часі

$0.379169
$0.379169$0.379169
+8.70%(1D)

Сьогоднішня ціна HBARX (HBARX)

Поточна ціна HBARX (HBARX) сьогодні становить 0.379169 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HBARX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HBARX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.82K USD
- зміна ціни HBARX протягом дня — +8.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники HBARX (HBARX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HBARX до USD становила $ +0.03042372.
За останні 30 днів зміна ціни HBARX до USD становила $ -0.0005046739.
За останні 60 днів зміна ціни HBARX до USD становила $ +1.2322424125.
За останні 90 днів зміна ціни HBARX до USD становила $ +0.3094448466064583.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.03042372+8.72%
30 днів$ -0.0005046739-0.13%
60 днів$ +1.2322424125+324.99%
90 днів$ +0.3094448466064583+443.81%

Аналіз цін HBARX (HBARX)

Останній аналіз цін HBARX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.34641
$ 0.34641$ 0.34641

$ 0.382871
$ 0.382871$ 0.382871

$ 0.500497
$ 0.500497$ 0.500497

+0.05%

+8.72%

-1.97%

Ринкова інформація HBARX (HBARX)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.82K
$ 57.82K$ 57.82K

0.00
0.00 0.00

Що таке HBARX ( HBARX)

HBARX represents a user's share of the total HBAR pool deposited with Stader. As soon as a user deposits HBAR on the Stader smart contract, they receive newly minted HBARX, based on the exchange rate at the time of staking. As the HBAR rewards get added, the value of HBARX increases (w.r.t. HBAR)

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Ресурс HBARX (HBARX)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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HBARX до місцевих валют

1 HBARX до AUD
A$0.61046209
1 HBARX до GBP
0.30712689
1 HBARX до EUR
0.36779393
1 HBARX до USD
$0.379169
1 HBARX до MYR
RM1.7062605
1 HBARX до TRY
13.44912443
1 HBARX до JPY
¥59.92766045
1 HBARX до RUB
39.19090784
1 HBARX до INR
32.80191019
1 HBARX до IDR
Rp6,215.88425136
1 HBARX до PHP
22.27238706
1 HBARX до EGP
￡E.19.12907605
1 HBARX до BRL
R$2.29397245
1 HBARX до CAD
C$0.54221167
1 HBARX до BDT
46.11832547
1 HBARX до NGN
588.76983151
1 HBARX до UAH
16.04264039
1 HBARX до VES
Bs20.095957
1 HBARX до PKR
Rs105.6744003
1 HBARX до KZT
201.25532182
1 HBARX до THB
฿13.1571643
1 HBARX до TWD
NT$12.50499362
1 HBARX до CHF
Fr0.34504379
1 HBARX до HKD
HK$2.94993482
1 HBARX до MAD
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