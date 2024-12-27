Сьогоднішня ціна HbarSuite (HSUITE)

Поточна ціна HbarSuite (HSUITE) сьогодні становить 0.00132382 USD з ринковою капіталізацією $ 16.61M USD. Ціна HSUITE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HbarSuite:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.19K USD

- зміна ціни HbarSuite протягом дня — -0.39%

- циркуляційна пропозиція – 12.55B USD

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