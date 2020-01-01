Токеноміка hBARK (HBARK) Дізнайтеся ключову інформацію про hBARK (HBARK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація hBARK (HBARK) The Barking Game is a gamified social media experience that rewards meaningful engagement on Twitter through blockchain technology. Players earn Bark Power daily by holding the $hbark token, the game’s primary utility token, and use it to "bark" (award points) to impactful tweets they want to amplify. By seamlessly integrating Hedera blockchain mechanics with Twitter, the game fosters a dynamic community where users are incentivized to highlight and reward valuable content. Its transparent, blockchain-driven approach ensures fairness and accountability, creating a unique blend of social media interaction and decentralized technology. At its core, The Barking Game is about encouraging authentic engagement, rewarding meaningful contributions, and amplifying impactful voices within a growing ecosystem. Офіційний вебсайт: https://hbark.club/ Купити HBARK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни hBARK (HBARK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена hBARK (HBARK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 177,53K $ 177,53K $ 177,53K Загальна пропозиція: $ 420,00M $ 420,00M $ 420,00M Циркуляційна пропозиція: $ 420,00M $ 420,00M $ 420,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 177,53K $ 177,53K $ 177,53K Історичний максимум: $ 0,00328604 $ 0,00328604 $ 0,00328604 Історичний мінімум: $ 0,00036171 $ 0,00036171 $ 0,00036171 Поточна ціна: $ 0,00042355 $ 0,00042355 $ 0,00042355 Дізнайтеся більше про ціну hBARK (HBARK)

Токеноміка hBARK (HBARK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки hBARK (HBARK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HBARK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HBARK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HBARK, досліджуйте ціну токена HBARK в реальному часі!

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