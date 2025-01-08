Сьогоднішня ціна hBARK (HBARK)

Поточна ціна hBARK (HBARK) сьогодні становить 0.00187871 USD з ринковою капіталізацією $ 792.49K USD. Ціна HBARK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності hBARK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37K USD

- зміна ціни hBARK протягом дня — -2.66%

- циркуляційна пропозиція – 420.00M USD

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