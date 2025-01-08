Ціна hBARK (HBARK)
Поточна ціна hBARK (HBARK) сьогодні становить 0.00187871 USD з ринковою капіталізацією $ 792.49K USD. Ціна HBARK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності hBARK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37K USD
- зміна ціни hBARK протягом дня — -2.66%
- циркуляційна пропозиція – 420.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни hBARK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни hBARK до USD становила $ -0.0006689002.
За останні 60 днів зміна ціни hBARK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни hBARK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.66%
|30 днів
|$ -0.0006689002
|-35.60%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін hBARK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.99%
-2.66%
+15.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Barking Game is a gamified social media experience that rewards meaningful engagement on Twitter through blockchain technology. Players earn Bark Power daily by holding the $hbark token, the game’s primary utility token, and use it to "bark" (award points) to impactful tweets they want to amplify. By seamlessly integrating Hedera blockchain mechanics with Twitter, the game fosters a dynamic community where users are incentivized to highlight and reward valuable content. Its transparent, blockchain-driven approach ensures fairness and accountability, creating a unique blend of social media interaction and decentralized technology. At its core, The Barking Game is about encouraging authentic engagement, rewarding meaningful contributions, and amplifying impactful voices within a growing ecosystem.
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