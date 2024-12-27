Сьогоднішня ціна HBARbarian (HBARBARIAN)

Поточна ціна HBARbarian (HBARBARIAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 410.77K USD. Ціна HBARBARIAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HBARbarian:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.04K USD

- зміна ціни HBARbarian протягом дня — -7.95%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

Отримуйте оновлення цін HBARBARIAN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HBARBARIAN.