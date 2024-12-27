Ціна HBARbarian (HBARBARIAN)
Поточна ціна HBARbarian (HBARBARIAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 410.77K USD. Ціна HBARBARIAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HBARbarian:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.04K USD
- зміна ціни HBARbarian протягом дня — -7.95%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
Отримуйте оновлення цін HBARBARIAN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни HBARBARIAN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HBARbarian до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HBARbarian до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HBARbarian до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HBARbarian до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.95%
|30 днів
|$ 0
|-12.81%
|60 днів
|$ 0
|+189.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HBARbarian: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
-7.95%
-13.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
memecoin built for Hedera community - HBARbarians as they call themselves, this memecoin resonates with all HBARbarians
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 HBARBARIAN до AUD
A$--
|1 HBARBARIAN до GBP
￡--
|1 HBARBARIAN до EUR
€--
|1 HBARBARIAN до USD
$--
|1 HBARBARIAN до MYR
RM--
|1 HBARBARIAN до TRY
₺--
|1 HBARBARIAN до JPY
¥--
|1 HBARBARIAN до RUB
₽--
|1 HBARBARIAN до INR
₹--
|1 HBARBARIAN до IDR
Rp--
|1 HBARBARIAN до PHP
₱--
|1 HBARBARIAN до EGP
￡E.--
|1 HBARBARIAN до BRL
R$--
|1 HBARBARIAN до CAD
C$--
|1 HBARBARIAN до BDT
৳--
|1 HBARBARIAN до NGN
₦--
|1 HBARBARIAN до UAH
₴--
|1 HBARBARIAN до VES
Bs--
|1 HBARBARIAN до PKR
Rs--
|1 HBARBARIAN до KZT
₸--
|1 HBARBARIAN до THB
฿--
|1 HBARBARIAN до TWD
NT$--
|1 HBARBARIAN до CHF
Fr--
|1 HBARBARIAN до HKD
HK$--
|1 HBARBARIAN до MAD
.د.م--