Сьогоднішня ціна Hbadger

Поточна ціна Hbadger (HBADG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,24% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HBADG до USD становить $ 0 за HBADG.

Hbadger наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 68 508, з циркуляційною пропозицією у 6,12B HBADG. Протягом останніх 24 годин HBADG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HBADG змінився на +0,56% за останню годину та на +10,48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Hbadger (HBADG)

Ринкова капіталізація $ 68,51K$ 68,51K $ 68,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 98,53K$ 98,53K $ 98,53K Циркуляційне постачання 6,12B 6,12B 6,12B Загальна пропозиція 8 800 000 000,0 8 800 000 000,0 8 800 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hbadger — $ 68,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HBADG — 6,12B, зі загальною пропозицією 8800000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 98,53K.