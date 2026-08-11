Сьогоднішня ціна hazza

Поточна ціна hazza (HAZZA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HAZZA до USD становить $ 0 за HAZZA.

hazza наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 251, з циркуляційною пропозицією у 100,00B HAZZA. Протягом останніх 24 годин HAZZA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HAZZA змінився на -- за останню годину та на -7,93% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо hazza (HAZZA)

Ринкова капіталізація $ 22,25K$ 22,25K $ 22,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,25K$ 22,25K $ 22,25K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація hazza — $ 22,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HAZZA — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,25K.