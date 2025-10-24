Інформація щодо ціни Hazmat (HZMT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +%1,45 Зміна ціни (за 7 дн.) -%6,82 Зміна ціни (за 7 дн.) -%6,82

Актуальна ціна Hazmat (HZMT) становить --. За останні 24 години HZMT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HZMT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HZMT змінився на -- за останню годину, +%1,45 за 24 години та на -%6,82 за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hazmat (HZMT)

Ринкова капіталізація $ 10,45K$ 10,45K $ 10,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,45K$ 10,45K $ 10,45K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація Hazmat — $ 10,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HZMT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,45K.