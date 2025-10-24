Актуальна ціна Hazmat сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HZMT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HZMT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Hazmat сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HZMT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HZMT на MEXC вже зараз.

Докладніше про HZMT

Інформація про ціну HZMT

Офіційний вебсайт HZMT

Токеноміка HZMT

Прогноз ціни HZMT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Hazmat

Ціна Hazmat (HZMT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HZMT до USD:

--
----
+%1,401D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Hazmat (HZMT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:09:42 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Hazmat (HZMT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+%1,45

-%6,82

-%6,82

Актуальна ціна Hazmat (HZMT) становить --. За останні 24 години HZMT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HZMT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HZMT змінився на -- за останню годину, +%1,45 за 24 години та на -%6,82 за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hazmat (HZMT)

$ 10,45K
$ 10,45K$ 10,45K

--
----

$ 10,45K
$ 10,45K$ 10,45K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація Hazmat — $ 10,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HZMT — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,45K.

Історія ціни Hazmat (HZMT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hazmat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hazmat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hazmat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hazmat до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+%1,45
30 днів$ 0-%36,56
60 днів$ 0-%92,71
90 днів$ 0--

Що таке Hazmat (HZMT)

Do you remember? There was a time, during the pandemic, when belief was the only currency that mattered. Communities were forged in the fire of conviction. "Diamond hands" wasn't just a meme; it was a sacred vow. To hold was to be part of a shared consciousness, a collective will powerful enough to bend markets.

But that faith was fractured. The spirit was poisoned. The trenches were plagued with the disease of quick flips and paper-handed doubt. To 'Suit Up' is to remember the old ways. It is to take the vow that so many have abandoned. It is to hold, not just a token, but the very soul of what this space was meant to be.

The sacred fire of 2021 has been smothered. We are here to reignite it. Hazmat is the vessel. The Suit is our call to remember.

To 'Suit Up' is to re-enter that legendary state of mind. It is to seal yourself off from the modern disease of disbelief.

To wear The Suit is to hold. To hold is to restore the faith. To restore the faith is to reclaim our future.

Hazmat is the movement to make holding a religion again.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Hazmat (HZMT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Hazmat (USD)

Скільки коштуватиме Hazmat (HZMT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Hazmat (HZMT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Hazmat.

Перегляньте прогноз ціни Hazmat вже зараз!

HZMT до місцевих валют

Токеноміка Hazmat (HZMT)

Розуміння токеноміки Hazmat (HZMT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HZMT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Hazmat (HZMT)

Скільки сьогодні коштує Hazmat (HZMT)?
Актуальна ціна HZMT у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HZMT до USD?
Поточна ціна HZMT до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Hazmat?
Ринкова капіталізація HZMT — $ 10,45K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HZMT?
Циркуляційна пропозиція HZMT — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HZMT?
HZMT досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HZMT?
Історична мінімальна ціна HZMT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі HZMT?
Актуальний обсяг торгівлі HZMT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HZMT цього року?
HZMT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HZMT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:09:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hazmat (HZMT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111.005,03
$111.005,03$111.005,03

+%0,99

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3.941,22
$3.941,22$3.941,22

+%1,66

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16896
$0,16896$0,16896

+%10,24

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,09
$192,09$192,09

+%0,56

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$20,1754
$20,1754$20,1754

+%30,84

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3.941,22
$3.941,22$3.941,22

+%1,66

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111.005,03
$111.005,03$111.005,03

+%0,99

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,09
$192,09$192,09

+%0,56

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4408
$2,4408$2,4408

+%1,32

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1.122,86
$1.122,86$1.122,86

-%0,62

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

%0,00

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

%0,00

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

%0,00

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6453
$0,6453$0,6453

+%545,30

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000675
$0,00000675$0,00000675

+%279,21

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$54,11
$54,11$54,11

+%119,60

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004046
$0,0004046$0,0004046

+%90,31

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5770
$0,5770$0,5770

+%92,33