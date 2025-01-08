Сьогоднішня ціна Hazel (HAZEL)

Поточна ціна Hazel (HAZEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.25K USD. Ціна HAZEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hazel:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.37 USD

- зміна ціни Hazel протягом дня — -1.04%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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