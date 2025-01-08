Ціна Hazel (HAZEL)
Поточна ціна Hazel (HAZEL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.25K USD. Ціна HAZEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hazel:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.37 USD
- зміна ціни Hazel протягом дня — -1.04%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hazel до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hazel до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hazel до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hazel до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.04%
|30 днів
|$ 0
|-18.89%
|60 днів
|$ 0
|-15.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hazel: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.04%
+9.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hazel is a memecoin on the Solana Blockchain, distinct from traditional utility projects. Its main goal is not to provide functional value but to cultivate a vibrant, engaged community and celebrate meme culture. Hazel focuses on the social and fun aspects of the crypto space, leveraging humor and community spirit to drive growth, create connections, and build a unique identity within the cryptocurrency landscape.
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