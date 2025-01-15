Сьогоднішня ціна HayCoin (HAY)

Поточна ціна HayCoin (HAY) сьогодні становить 215,199 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HayCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.97K USD

- зміна ціни HayCoin протягом дня — +15.18%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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