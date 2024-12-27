Сьогоднішня ціна Hawksight (HAWK)

Поточна ціна Hawksight (HAWK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 184.54K USD. Ціна HAWK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hawksight:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 45.72K USD

- зміна ціни Hawksight протягом дня — -17.85%

- циркуляційна пропозиція – 1.48B USD

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