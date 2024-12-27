Сьогоднішня ціна Hawk Tuah (HAWKTUAH)

Поточна ціна Hawk Tuah (HAWKTUAH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 498.79K USD. Ціна HAWKTUAH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hawk Tuah:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.69K USD

- зміна ціни Hawk Tuah протягом дня — +0.78%

- циркуляційна пропозиція – 914.26M USD

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