Ціна Hawk Tuah (HAWKTUAH)
Поточна ціна Hawk Tuah (HAWKTUAH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 498.79K USD. Ціна HAWKTUAH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hawk Tuah:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.69K USD
- зміна ціни Hawk Tuah протягом дня — +0.78%
- циркуляційна пропозиція – 914.26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hawk Tuah до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hawk Tuah до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hawk Tuah до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hawk Tuah до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.78%
|30 днів
|$ 0
|-49.89%
|60 днів
|$ 0
|-36.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hawk Tuah: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
+0.78%
-14.86%
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