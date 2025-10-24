Інформація щодо ціни Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 107 907 $ 107 907 $ 107 907 Мін. за 24 год $ 110 262 $ 110 262 $ 110 262 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 107 907$ 107 907 $ 107 907 Макс. за 24 год $ 110 262$ 110 262 $ 110 262 Рекордний максимум $ 128 529$ 128 529 $ 128 529 Найнижча ціна $ 81 202$ 81 202 $ 81 202 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +2,17% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,49% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,49%

Актуальна ціна Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) становить $110 262. За останні 24 години HCBBTC торгувався між мінімумом у $ 107 907 і максимумом у $ 110 262, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HCBBTC становить $ 128 529, тоді як його історичний мінімум — $ 81 202.

Що стосується короткострокових результатів, то HCBBTC змінився на +0,01% за останню годину, +2,17% за 24 години та на +1,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Ринкова капіталізація $ 16,89K$ 16,89K $ 16,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,89K$ 16,89K $ 16,89K Циркуляційне постачання 0,15 0,15 0,15 Загальна пропозиція 0,15313892 0,15313892 0,15313892

Поточна ринкова капіталізація Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC — $ 16,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HCBBTC — 0,15, зі загальною пропозицією 0.15313892. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,89K.