Актуальна ціна Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC сьогодні становить 110 262 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни HCBBTC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни HCBBTC на MEXC вже зараз.

Докладніше про HCBBTC

Інформація про ціну HCBBTC

Офіційний вебсайт HCBBTC

Токеноміка HCBBTC

Прогноз ціни HCBBTC

Логотип Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC

Ціна Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Актуальна ціна 1 HCBBTC до USD:

$110 262
$110 262
+2,10%1D
USD
Графік ціни Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:09:35 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 107 907
$ 107 907
Мін. за 24 год
$ 110 262
$ 110 262
Макс. за 24 год

$ 107 907
$ 107 907

$ 110 262
$ 110 262

$ 128 529
$ 128 529

$ 81 202
$ 81 202

+0,01%

+2,17%

+1,49%

+1,49%

Актуальна ціна Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) становить $110 262. За останні 24 години HCBBTC торгувався між мінімумом у $ 107 907 і максимумом у $ 110 262, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HCBBTC становить $ 128 529, тоді як його історичний мінімум — $ 81 202.

Що стосується короткострокових результатів, то HCBBTC змінився на +0,01% за останню годину, +2,17% за 24 години та на +1,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

$ 16,89K
$ 16,89K

--
--

$ 16,89K
$ 16,89K

0,15
0,15

0,15313892
0,15313892

Поточна ринкова капіталізація Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC — $ 16,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HCBBTC — 0,15, зі загальною пропозицією 0.15313892. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,89K.

Історія ціни Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC до USD становила $ +2 343,37.
За останні 30 днів зміна ціни Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC до USD становила $ -1 745,8554294000.
За останні 60 днів зміна ціни Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC до USD становила $ -2 516,4434688000.
За останні 90 днів зміна ціни Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC до USD становила $ -6 004,70300681474.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2 343,37+2,17%
30 днів$ -1 745,8554294000-1,58%
60 днів$ -2 516,4434688000-2,28%
90 днів$ -6 004,70300681474-5,16%

Що таке Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

hcbBTC is a 1 : 1 Bitcoin-backed wrapped asset native to Haven1. BTC is custodied in a multi-sig address controlled by qualified signatories; minting & burning occur through the Haven1 Canonical Bridge. Each on-chain hcbBTC can be redeemed for one BTC after the required burn proof confirms on L1. The token brings Bitcoin’s store-of-value liquidity to Haven1’s fast, zero-cost smart-contract environment.

Прогноз ціни Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (USD)

Скільки коштуватиме Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC.

Перегляньте прогноз ціни Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC вже зараз!

HCBBTC до місцевих валют

Токеноміка Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Розуміння токеноміки Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HCBBTC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Скільки сьогодні коштує Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)?
Актуальна ціна HCBBTC у USD становить 110 262 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HCBBTC до USD?
Поточна ціна HCBBTC до USD — $ 110 262. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC?
Ринкова капіталізація HCBBTC — $ 16,89K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HCBBTC?
Циркуляційна пропозиція HCBBTC — 0,15 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HCBBTC?
HCBBTC досяг історичної максимальної ціни у 128 529 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HCBBTC?
Історична мінімальна ціна HCBBTC становила 81 202 USD.
Який обсяг торгівлі HCBBTC?
Актуальний обсяг торгівлі HCBBTC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HCBBTC цього року?
HCBBTC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HCBBTC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:09:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$111 003,99

$3 941,12

$0,16899

$192,10

$20,1754

$3 941,12

$111 003,99

$192,10

$2,4407

$1 122,78

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,6456

$0,00000684

$54,11

$0,0004046

$0,5770

