Токеноміка Haven (XHV) Дізнайтеся ключову інформацію про Haven (XHV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Haven (XHV) Haven is an untraceable cryptocurrency with a mix of standard market pricing and stable fiat value storage without an unsustainable peg or asset backing. It achieves this with a built in on-chain smart contract that controls the minting and burning of coins in a network of cryptographically unknown supply to facilitate value for users that choose to send their coins to offshore storage contracts while allowing everyone else to be exposed to the natural price movements of the currency. Offshore Storage Offshore Storage is Haven's built in smart contract/protocol that powers the stable value storage. In short, sending Haven to offshore storage (burning) records a reference on the blockchain to the current fiat value which can be restored later back into Haven by minting new coins to the tune of the current fiat value. The key use cases for offshore contracts are: Point of sales/payment gateway systems where goods can be bought with Haven and stores can immediately lock the fiat value in to protect from price fluctuations. This has the added benefit of keeping the stores business and income completely hidden on the blockchain as neither their wallet address or amounts are revealed. Storing large amount of money outside of the traditional banking system. Privacy focused cryptos are perfect for this but without a reliable way to maintain value through fluctuations the process of holding could be costly. Sending Haven offshore quite literally, makes money disappear until you want it back at which point the value remains intact. Untraceable | Hidden | Decentralized Haven uses ring signatures, ring confidential transactions and stealth addresses meaning payments cannot be tracked or linked back to any user. Wallet addresses and transaction amounts are completely obfuscated on the Haven blockchain making all activity invisible. The Haven Protocol is decentralized and open source meaning no central control over the network. Nothing is censored. Офіційний вебсайт: https://havenprotocol.org/ Whitepaper: http://docs.havenprotocol.org/whitepapers/english.pdf Купити XHV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Haven (XHV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Haven (XHV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,90K $ 1,90K $ 1,90K Загальна пропозиція: $ 69,77M $ 69,77M $ 69,77M Циркуляційна пропозиція: $ 69,77M $ 69,77M $ 69,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,91K $ 1,91K $ 1,91K Історичний максимум: $ 28,9 $ 28,9 $ 28,9 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Haven (XHV)

Токеноміка Haven (XHV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Haven (XHV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XHV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XHV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XHV, досліджуйте ціну токена XHV в реальному часі!

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