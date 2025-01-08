Сьогоднішня ціна Haven (XHV)

Поточна ціна Haven (XHV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.56K USD. Ціна XHV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Haven:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 647.00 USD

- зміна ціни Haven протягом дня — +30.99%

- циркуляційна пропозиція – 69.77M USD

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