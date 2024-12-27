Ціна HAVAH (HVH)
Поточна ціна HAVAH (HVH) сьогодні становить 0.00432874 USD з ринковою капіталізацією $ 4.22M USD. Ціна HVH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HAVAH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.41K USD
- зміна ціни HAVAH протягом дня — +12.70%
- циркуляційна пропозиція – 973.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HAVAH до USD становила $ +0.00048768.
За останні 30 днів зміна ціни HAVAH до USD становила $ +0.0017846689.
За останні 60 днів зміна ціни HAVAH до USD становила $ +0.0005033930.
За останні 90 днів зміна ціни HAVAH до USD становила $ -0.001629899686096026.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00048768
|+12.70%
|30 днів
|$ +0.0017846689
|+41.23%
|60 днів
|$ +0.0005033930
|+11.63%
|90 днів
|$ -0.001629899686096026
|-27.35%
Останній аналіз цін HAVAH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+9.23%
+12.70%
-5.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HAVAH is a trustless interchain infrastructure that ables people to move their digital asset from one blockchain to the other in very easy and safe way. HAVAH is using heterogeneous relayer method to tranfer digital asset; therefore it is a lot safer and scalerable comapre to the other bridge or interchain service. In order to make it more secure and independent., we decided to have our own mainnet that is speicalized in interchain and multichain contents. One of our key interchain contents is game. This is why we build our own interchain game that accepts all different NFTs from different blockchain. We are going to provide not only the infrastructure that can move digital assets but also the contents to make people to move their assets.
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