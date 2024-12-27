Сьогоднішня ціна HAVAH (HVH)

Поточна ціна HAVAH (HVH) сьогодні становить 0.00432874 USD з ринковою капіталізацією $ 4.22M USD. Ціна HVH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності HAVAH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.41K USD

- зміна ціни HAVAH протягом дня — +12.70%

- циркуляційна пропозиція – 973.87M USD

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