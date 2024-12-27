Ціна Hava Coin (HAVA)
Поточна ціна Hava Coin (HAVA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 94.20K USD. Ціна HAVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hava Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 249.62 USD
- зміна ціни Hava Coin протягом дня — +4.10%
- циркуляційна пропозиція – 45.54T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hava Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hava Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hava Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hava Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.10%
|30 днів
|$ 0
|-79.64%
|60 днів
|$ 0
|-50.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hava Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.59%
+4.10%
+0.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hava Coin is the lifeblood of the Cosmos, Osmosis, Juno, Dymension, Celestia & Injective networks, rewarding builders and welcoming supporters.
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