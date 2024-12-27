Сьогоднішня ціна Hava Coin (HAVA)

Поточна ціна Hava Coin (HAVA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 94.20K USD. Ціна HAVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hava Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 249.62 USD

- зміна ціни Hava Coin протягом дня — +4.10%

- циркуляційна пропозиція – 45.54T USD

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