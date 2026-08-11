Сьогоднішня ціна HAVA

Поточна ціна HAVA (HAVA) сьогодні становить $ 2,21, зі зміною 0,12% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HAVA до USD становить $ 2,21 за HAVA.

HAVA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 8 853 381, з циркуляційною пропозицією у 4,00M HAVA. Протягом останніх 24 годин HAVA торгувався між $ 2,21 (мінімум) та $ 2,21 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,26, тоді як історичний мінімум — $ 0,599564.

У короткостроковій динаміці HAVA змінився на -0,00% за останню годину та на +0,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,98K.

Ринкова інформація щодо HAVA (HAVA)

Ринкова капіталізація $ 8,85M$ 8,85M $ 8,85M Обсяг (за 24 год) $ 3,98K$ 3,98K $ 3,98K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 44,27M$ 44,27M $ 44,27M Циркуляційне постачання 4,00M 4,00M 4,00M Загальна пропозиція 20 000 000,0 20 000 000,0 20 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація HAVA — $ 8,85M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,98K. Циркуляційна пропозиція HAVA — 4,00M, зі загальною пропозицією 20000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,27M.