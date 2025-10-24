Інформація щодо ціни HATO WORLD (HATIES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +7,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,06%

Актуальна ціна HATO WORLD (HATIES) становить --. За останні 24 години HATIES торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HATIES становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HATIES змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +7,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HATO WORLD (HATIES)

Ринкова капіталізація $ 6,11K$ 6,11K $ 6,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,11K$ 6,11K $ 6,11K Циркуляційне постачання 998,77M 998,77M 998,77M Загальна пропозиція 998 771 559,729339 998 771 559,729339 998 771 559,729339

Поточна ринкова капіталізація HATO WORLD — $ 6,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HATIES — 998,77M, зі загальною пропозицією 998771559.729339. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,11K.