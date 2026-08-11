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Поточна ціна Hastra Wrapped YLDS сьогодні становить 1 USD. Ринкова капіталізація WYLDS становить 170 249 462 USD. Відстежуйте оновлення цін WYLDS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Hastra Wrapped YLDS сьогодні становить 1 USD. Ринкова капіталізація WYLDS становить 170 249 462 USD. Відстежуйте оновлення цін WYLDS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WYLDS

Інформація про ціну WYLDS

Що таке WYLDS

Офіційний вебсайт WYLDS

Токеноміка WYLDS

Прогноз ціни WYLDS

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Ціна Hastra Wrapped YLDS (WYLDS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WYLDS до USD:

$1
$1$1
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:23:01 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Hastra Wrapped YLDS

Поточна ціна Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WYLDS до USD становить $ 1,0 за WYLDS.

Hastra Wrapped YLDS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 170 249 462, з циркуляційною пропозицією у 174,84M WYLDS. Протягом останніх 24 годин WYLDS торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,071, тоді як історичний мінімум — $ 0,979797.

У короткостроковій динаміці WYLDS змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,31.

Ринкова інформація щодо Hastra Wrapped YLDS (WYLDS)

$ 170,25M
$ 170,25M$ 170,25M

$ 4,31
$ 4,31$ 4,31

$ 170,25M
$ 170,25M$ 170,25M

174,84M
174,84M 174,84M

174 841 131,133994
174 841 131,133994 174 841 131,133994

Поточна ринкова капіталізація Hastra Wrapped YLDS — $ 170,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,31. Циркуляційна пропозиція WYLDS — 174,84M, зі загальною пропозицією 174841131.133994. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 170,25M.

Історія ціни Hastra Wrapped YLDS у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 1,071
$ 1,071$ 1,071

$ 0,979797
$ 0,979797$ 0,979797

--

--

0,00%

0,00%

Історія ціни Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hastra Wrapped YLDS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hastra Wrapped YLDS до USD становила $ +0,0059444000.
За останні 60 днів зміна ціни Hastra Wrapped YLDS до USD становила $ +0,0012419000.
За останні 90 днів зміна ціни Hastra Wrapped YLDS до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ +0,0059444000+0,59%
60 днів$ +0,0012419000+0,12%
90 днів----

Прогноз ціни Hastra Wrapped YLDS

Прогноз ціни Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WYLDS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Hastra Wrapped YLDS потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Hastra Wrapped YLDS у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WYLDS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Hastra Wrapped YLDS.

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Ресурс Hastra Wrapped YLDS (WYLDS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Solana EcosystemWrapped-Tokens

Про Hastra Wrapped YLDS

Яка зараз ціна Hastra Wrapped YLDS?

Hastra Wrapped YLDS торгують за ₴44.069246018400000, зміна ціни за останні 24 години становить --%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Hastra Wrapped YLDS становить ₴47.19816248570640000, тоді як ATL — ₴43.17891504109026480000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка WYLDS сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴7502765425.37824210080000, що розміщує актив на #-- місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Hastra Wrapped YLDS?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до WYLDS.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 174841131.133994 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Hastra Wrapped YLDS?

Hastra Wrapped YLDS належить до класифікації Wrapped-Tokens,Solana Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію WYLDS?

Робота в мережі -- дозволяє WYLDS використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Hastra Wrapped YLDS

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:23:01 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Hastra Wrapped YLDS (WYLDS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Hastra Wrapped YLDS

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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