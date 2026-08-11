Сьогоднішня ціна Hastra Wrapped YLDS

Поточна ціна Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) сьогодні становить $ 1,0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WYLDS до USD становить $ 1,0 за WYLDS.

Hastra Wrapped YLDS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 170 249 462, з циркуляційною пропозицією у 174,84M WYLDS. Протягом останніх 24 годин WYLDS торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,071, тоді як історичний мінімум — $ 0,979797.

У короткостроковій динаміці WYLDS змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,31.

Ринкова інформація щодо Hastra Wrapped YLDS (WYLDS)

Ринкова капіталізація $ 170,25M$ 170,25M $ 170,25M Обсяг (за 24 год) $ 4,31$ 4,31 $ 4,31 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 170,25M$ 170,25M $ 170,25M Циркуляційне постачання 174,84M 174,84M 174,84M Загальна пропозиція 174 841 131,133994 174 841 131,133994 174 841 131,133994

Поточна ринкова капіталізація Hastra Wrapped YLDS — $ 170,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,31. Циркуляційна пропозиція WYLDS — 174,84M, зі загальною пропозицією 174841131.133994. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 170,25M.