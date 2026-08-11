Яка зараз ринкова ціна Hastra PRIME?

Hastra PRIME оцінюється в ₴46.36084681135680000, зі зміною -0.01% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має PRIME?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення PRIME у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Hastra PRIME у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість PRIME?

Обігова кількість становить 504423941.999579, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Hastra PRIME?

Hastra PRIME згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як PRIME виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Solana Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem, імпульс PRIME залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.