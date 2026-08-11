Сьогоднішня ціна Hastra AUTO

Поточна ціна Hastra AUTO (AUTO) сьогодні становить $ 1.009, зі зміною 0.02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AUTO до USD становить $ 1.009 за AUTO.

Hastra AUTO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 5,186,248, з циркуляційною пропозицією у 5.14M AUTO. Протягом останніх 24 годин AUTO торгувався між $ 1.009 (мінімум) та $ 1.01 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.01, тоді як історичний мінімум — $ 1.006.

У короткостроковій динаміці AUTO змінився на +0.01% за останню годину та на +0.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 109.74K.

Ринкова інформація щодо Hastra AUTO (AUTO)

Ринкова капіталізація $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Обсяг (за 24 год) $ 109.74K$ 109.74K $ 109.74K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5.19M$ 5.19M $ 5.19M Циркуляційне постачання 5.14M 5.14M 5.14M Загальна пропозиція 5,137,663.951472 5,137,663.951472 5,137,663.951472

Поточна ринкова капіталізація Hastra AUTO — $ 5.19M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 109.74K. Циркуляційна пропозиція AUTO — 5.14M, зі загальною пропозицією 5137663.951472. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5.19M.