Інформація щодо ціни HashTensor (SN16) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0.818015 $ 0.818015 $ 0.818015 Мін. за 24 год $ 0.879255 $ 0.879255 $ 0.879255 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0.818015$ 0.818015 $ 0.818015 Макс. за 24 год $ 0.879255$ 0.879255 $ 0.879255 Рекордний максимум $ 4.08$ 4.08 $ 4.08 Найнижча ціна $ 0.687579$ 0.687579 $ 0.687579 Зміна ціни (за 1 год) -0.18% Зміна ціни (1 дн.) +5.26% Зміна ціни (за 7 дн.) +20.99% Зміна ціни (за 7 дн.) +20.99%

Актуальна ціна HashTensor (SN16) становить $0.865338. За останні 24 години SN16 торгувався між мінімумом у $ 0.818015 і максимумом у $ 0.879255, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SN16 становить $ 4.08, тоді як його історичний мінімум — $ 0.687579.

Що стосується короткострокових результатів, то SN16 змінився на -0.18% за останню годину, +5.26% за 24 години та на +20.99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо HashTensor (SN16)

Ринкова капіталізація $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M Циркуляційне постачання 2.74M 2.74M 2.74M Загальна пропозиція 2,753,779.693506772 2,753,779.693506772 2,753,779.693506772

Поточна ринкова капіталізація HashTensor — $ 2.37M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SN16 — 2.74M, зі загальною пропозицією 2753779.693506772. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.38M.