Сьогоднішня ціна Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS])

Поточна ціна Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) сьогодні становить 36.83 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WAVAX[HTS] до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hashport Bridged wAVAX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.82K USD

- зміна ціни Hashport Bridged wAVAX протягом дня — +8.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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