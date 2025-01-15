Сьогоднішня ціна Hashport Bridged QNT (QNT[HTS])

Поточна ціна Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) сьогодні становить 104.62 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QNT[HTS] до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hashport Bridged QNT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.64K USD

- зміна ціни Hashport Bridged QNT протягом дня — +6.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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