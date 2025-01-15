Сьогоднішня ціна Hashport Bridged LINK (LINK[HTS])

Поточна ціна Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) сьогодні становить 20.31 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LINK[HTS] до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hashport Bridged LINK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.85K USD

- зміна ціни Hashport Bridged LINK протягом дня — +9.18%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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