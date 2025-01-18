Ціна HashMind (HASH)
Поточна ціна HashMind (HASH) сьогодні становить 0.04597095 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HASH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HashMind:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.71 USD
- зміна ціни HashMind протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HashMind до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HashMind до USD становила $ -0.0090653977.
За останні 60 днів зміна ціни HashMind до USD становила $ -0.0170901373.
За останні 90 днів зміна ціни HashMind до USD становила $ -0.02548569224692548.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0090653977
|-19.71%
|60 днів
|$ -0.0170901373
|-37.17%
|90 днів
|$ -0.02548569224692548
|-35.66%
Останній аналіз цін HashMind: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HashMind emerges as a groundbreaking decentralized platform on the Ethereum mainnet, primarily focusing on two core features: Cloud Computing/VM Service and Protocol-Owned Nodes/Miners (PON/POM).
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