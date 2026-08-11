Сьогоднішня ціна Hashlink

Поточна ціна Hashlink (HLINK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,64% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HLINK до USD становить $ 0 за HLINK.

Hashlink наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 734,91, з циркуляційною пропозицією у 95,40B HLINK. Протягом останніх 24 годин HLINK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HLINK змінився на +0,07% за останню годину та на -1,50% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Hashlink (HLINK)

Ринкова капіталізація $ 15,73K$ 15,73K $ 15,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,49K$ 16,49K $ 16,49K Циркуляційне постачання 95,40B 95,40B 95,40B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hashlink — $ 15,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HLINK — 95,40B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,49K.