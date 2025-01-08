Сьогоднішня ціна Hashgard (GARD)

Поточна ціна Hashgard (GARD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.67K USD. Ціна GARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Hashgard:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 372.38 USD

- зміна ціни Hashgard протягом дня — -1.77%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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