Ціна Hashgard (GARD)
Поточна ціна Hashgard (GARD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 47.67K USD. Ціна GARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hashgard:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 372.38 USD
- зміна ціни Hashgard протягом дня — -1.77%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hashgard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Hashgard до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Hashgard до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hashgard до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.77%
|30 днів
|$ 0
|-34.51%
|60 днів
|$ 0
|-21.72%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hashgard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-1.77%
-8.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hashgard is a distributed, trusted asset management protocol and a high functionality next generation digital finance public chain. Hashgard provides a one-stop blockchain solution for asset management in digital finance. Hashgard has a large number of business modules, including operational-level on-chain data, advanced versions of asset management autonomous organization, a smart contract system tailored for asset management, able to systematically support the issuance, management, trusteeship, settlement, audit, process control, and dispute arbitration of decentralized assets.
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