Ціна HashBit (HBIT)
Поточна ціна HashBit (HBIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна HBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності HashBit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 257.92 USD
- зміна ціни HashBit протягом дня — +1.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни HashBit до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни HashBit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни HashBit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни HashBit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.58%
|30 днів
|$ 0
|+52.43%
|60 днів
|$ 0
|+13.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін HashBit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
+1.58%
+37.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HBIT is a 100% proof-of-authority cryptocurrency, constructed in open-source EVM Compatible Chain. A total quantity of 50 billion available tokens were distributed in the genesis block. Blocks are generated every 5 seconds, on average, by Validators. Since the full coin supply already exists, Transactions are deemed safe after 10 block confirmations, and HBIT current architecture and block size cap allows for the processing of up to 100000 TPS. HashBit Blockchain (HBIT) is a EVM Compatible Blockchain, extremely light, fast and simple for any type of integration, be it applications, games, online stores but above all we are working to make it perfect for everyday use, allowing everyone to day to be able to use it quickly and easily, when buying in a store or a simple transfer of coins between two users via their smartphone. For more details visit - https://hashbit.org
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